Putyinnal találkozna Turmp

Találkozót tervez Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Donald Trump.

A megválasztott amerikai elnök ezt a The Wall Street Journal című lapnak adott interjúban jelentette be. Arra is utalt, hogy visszavonhatja Barack Obama Oroszország ellen hozott szankcióit. Trump szerint erre akkor kerül sor, ha Oroszország együtt tud majd működni az Egyesült Államokkal. A megválasztott amerikai elnököt január 20-án iktatják be hivatalába.

