Puigdemont alábecsülte a spanyol kormányfő makacsságát

Bár már összecsomagolt a katalán elnök, egyelőre nem kell börtönbe vonulnia. Tömegével érkeznek Németországba a menekültek családtagjai. Nemzetközi lapszemlénk következik.

Elszámította magát a katalán elnök, írja a Süddeutsche Zeitung. A német liberális lap szerint Katalónia lakosainak többsége nem akar elszakadni Spanyolországtól, és az európai szomszédok sem támogatják a függetlenedést. Ráadásul Carles Puigdemont alábecsülte a spanyol kormányfő keménységét és makacsságát: Mariano Rajoy ugyanis nem fog kompromisszumokba belemenni. A nyolcgyerekes falusi családból származó katalán elnöknek egyébként fiatalkora óta álma Katalónia függetlensége, és saját bevallása szerint már bepakolta a bőröndjét arra az esetre, ha a spanyolok börtönbe zárják. Ez a veszély azonban most nem fenyegeti, az önálló Katalónia megteremtésére tett kísérlete ugyanis egyelőre megbukott.

Ügyes sakkhúzás vagy nagy hiba? Ezt a kérdést tette fel a Frankfurter Allgemeine Zeitung azután, hogy a katalán elnök elhalasztotta a függetlenség kikiáltását. A német konzervatív lap szerint Carles Puigdemont azért döntött így, hogy a spanyol kormánynak ne legyen ürügye drasztikus lépéseket tenni Katalónia ellen. Ezzel ugyanakkor csalódást okozott sok hívének, akik már az új köztársaság kikiáltását szerették volna megünnepelni. A tőzsdéken alig volt hatása Puigdemont beszédének, ami azt jelzi, hogy a piacok szerint sincs szó függetlenségről. Egy önálló állam létrejötte amúgy sem a kikiáltástól függ, hanem attól, hogy az adott állam képes-e fennhatóságot gyakorolni a saját területe felett, és a többi állam elismeri-e az önállóságát.

A jövőben is tömegével érkezhetnek Németországba a menekültstátust kapott migránsok családtagjai, derül ki a Die Welt cikkéből. A német konzervatív lap szerint a közelmúltban 70 ezer iraki és szíriai kérelmezte a német nagykövetségeken, hogy csatlakozhasson Németországban élő családjához. Az elmúlt két és fél évben a német külügyminisztérium 102 ezer szírnek és irakinak már megadta az ehhez szükséges vízumot, 2018-ban pedig további 100-200 ezer családtag kaphat engedélyt a beutazásra. Németországban a menekültstátusban részesülők maguk után hozhatják házastársukat és kiskorú gyermekeiket, és a menekült gyermekek is Németországba hívhatják szüleiket. Bár a kereszténydemokraták a korlátozottan védelemre szorulók esetében hosszútávon is szigorítanának a szabályozáson, a Zöldek és a liberálisok ezt elutasítják.