Politikai vandalizmust emleget a külföldi sajtó

Politikai vandalizmus; Orbán Sorost provokálja; Magyarország nagy árat fog fizetni, amiért nekiment a CEU-nak – így írnak a nyugati lapok a kormány Közép-európai Egyetem elleni lépéseiről.

Amit a magyar kormány tesz a CEU-val, az politikai vandalizmus – idézi az egyetem rektorát a The New York Times. Az intézményvezető szerint a kabinet téved, ha azt hiszi, hogy Washington tétlenül nézi egy amerikai intézmény megtámadását. A cikk elemzőket is megszólaltat, akik azt mondták: a CEU-botrány a legutóbbi példája annak, hogy Orbán Viktor vezetésével fokozatosan felszámolják a szólásszabadságot és a liberális értékeket Magyarországon.

Orbán Sorost provokálja az egyetemi törvénnyel – írja a Financial Times. A lap szerint a magyar kormányfő ideológiai ellenségnek nevezte ki a Budapesten született milliárdost, akivel egyre kiterjedtebb háborút folytat. A cikk arra is emlékeztet, hogy nemrég Oroszország is visszavonta a szintén Soros támogatta, Szentpétervári Európai Egyetem működési engedélyét.

A Süddeutsche Zeitung publicistája szerint Magyarország nagy árat fog fizetni azért, hogy nekitámadt a CEU-nak, amely a tudományos világ tekintélyes intézménye. A véleménycikk szerzője azt írja: Orbán régi ellenségét, Soros Györgyöt támadja, de ezúttal lehet, hogy túlvállalja magát; még úgy is, hogy reménykedik a liberalizmusellenes Donald Trump támogatásában.

