Öt év rabság után szabadultak a táliboktól

Öt év után térhetett haza egy kanadai férfi és felesége, miután 2012-ben egy a tálibokhoz közeli terrorcsoport túszul ejtette őket. A házaspárnak a fogságban négy gyermeke született. Közülük egy életét vesztette. A férfit és családját amerikai hírszerzési információk alapján a pakisztáni hadsereg szabadította ki.

Egy ötfős családot, egy kanadai férfit, amerikai feleségét és három gyermeküket szabadították ki pakisztáni csapatok a terroristák fogságából. A szabadító akciót az amerikai hírszerzés értesülését követve hajtották végre az ország északnyugati, Afganisztánnal határos csücskében. A túrázó, kiránduló párt Afganisztánban hurcolták el 2012-ben a radikális iszlamista tálibok, az amerikai hírszerzés pedig szerdán tájékoztatta a pakisztáni hatóságokat arról, hogy a foglyokat átszállították Pakisztánba.

„Bemértük a járműveket. Két autó volt. Miután bemértük a kocsikat, és bekerítettük azokat, kilőttük a kerekeiket. Az elsődleges célunk az volt, hogy a túszokat biztonságban átvehessük” – ismertette a pakisztáni hadsereg szóvivője, Asif Ghafoor.

A pakisztáni külügy szerint amerikai segítség nélkül nem sikerült volna az akció.

„Rajtaütöttünk a terroristákon. A múltban többször is mondtuk, hogy ha az Egyesült Államok megosztja velünk titkosszolgálati értesüléseit, akkor képesek vagyunk lépni. Most is megtettük az amerikaiktól kapott információk alapján” – mondta minisztérium szóvivője, Nafees Zakaria.

Az amerikai elnök megköszönte az akciót a pakisztáni kormánynak.

„Az Egyesült Államok kormánya együttműködve a pakisztáni kormánnyal biztosította Caitlin Coleman, Joshua Boyle és három gyermekük szabadon bocsátását a Hakkani-hálózat fogságából. Ez egy olyan terrorszervezet, ami a tálibokkal van kapcsolatban. A pakisztáni kormány együttműködése annak a jele, hogy az ország elismeri Amerika kívánságát, hogy még többet tegyen a térség biztonságáért. Szeretném megköszönni a pakisztáni kormánynak, és Pakisztánnak” – mondta Donald Trump.

Az elrabolt párról öt évig semmilyen információja nem volt a családnak, a szülők azt sem tudták, hogy közben három unokájuk született.

„Úgy hajnali egy órakor kaptunk egy hívást, amiben azt mondták, hogy megmentették őket. Húsz perccel később már beszélhettünk Joshsal. Most először hallottam a hangját öt év alatt. Csodálatos volt. Elmondta, hogy mennyire várta már, hogy a gyerekek mennyire várták már, hogy találkozhassanak a nagyszüleikkel, és hogy pár nap, és találkozunk. Nagyon várjuk már” – nyilatkozta Linda Boyle, az elrabolt férfi édesanyja.

Joshua Boyle már a torontói repülőtéren nyilatkozott a sajtónak. Az elmúlt 5 év szenvedéseiről beszélt.

„A Hakkani-hálózat ostobasága és gonoszsága, egy zarándok és erősen várandós feleségének elrablása, valamint az, hogy Afganisztán tálibok uralta régióiban egyszerű falusi emberek segíthetnek, amit csak az árnyékol be, hogy az ostobaság és gonoszság okán meggyilkolták csecsemő lányomat megtorlásként, mert többször is visszautasítottam a Hakkani-hálózat által nekem tett ajánlatot. A feleségem ezt követő folyamatos megerőszakolása, ami nem egy magányos őr által elkövetett akció volt, de abban az őrök kapitánya is segített, és az egészet a Hakkani hálózat parancsnoka felügyelte” – mondta el a kiszabadított túsz.

A család visszaköltözött a férfi szüleinek torontói házába.