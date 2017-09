Összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel Athénban

Az antifasiszta demonstrálók egy négy évvel ezelőtti gyilkosság áldozatára emlékeztek. Három embert vettek őrizetbe.

„Zárják be a neonáci irodákat!” – olvasható az egyik transzparensen Athénban. A görög fővárosban emlékmenetet tartottak a négy éve a neonáci Arany Hajnal szervezet tagja által meggyilkolt antifasiszta rapper, Pavlosz Fiszasz, művésznevén Killah P emlékére, illetve az Arany Hajnal betiltására. A férfi meggyilkolása után nyomozás indult, és kiderült, hogy a szélsőséges párt több erőszakos cselekményhez is köthető, a párttagok pere jelenleg is zajlik. A menet a parlament elől indult, és érintette az EU irodáját és az amerikai nagykövetséget is.

„Itt vagyunk, ezrek demonstrálnak Pavlosz Fiszaszra emlékezve, immár négy éve. Az Arany Hajnal elleni per folytatódik, azt követeljük, hogy zárják be az irodáikat, mert ott készítik elő az újabb támadásokat” – mondta az Egyesült Mozgalom a Rasszizmus és a Fasizmus Veszélye Ellen (KEERFA) elnöke, Petrosz Konsztantinu.

Az alapvetően békés, aktivistákból és menekültekből álló menetből egy kisebb csoport kivált. A maszkos és kapucnis fiatalok az Arany Hajnal irodái felé vették az irányt. Az útjukba kerülő rendőröket Molotov- koktélokkal dobálták, az egyenruhások könnygázzal válaszoltak.

A tüntetést nem sokkal később feloszlatta a rendőrség. Három embert állítottak elő.