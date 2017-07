Orvos lövöldözött a kórházban

Egy orvos lövöldözött egy kórházban New York Bronx negyedében. Egy kollégáját megölte, többeket megsebesített, majd magával is végzett. A támadó egy 45 éves férfi, aki korábban a kórházban dolgozott. A New York-i polgármester szerint munkahelyi konfliktus állhat a történtek hátterében.