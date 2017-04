Oroszországi hangulat uralkodik Magyarországon

„Magyarországon ma olyan a hangulat, mint Oroszországban, a CEU-törvény kapcsán.” „Orosz hackerek már a francia elnökválasztást akarják befolyásolni”. Nemzetközi lapszemle.

Miért nem Macronunk, hanem Orbánunk van? – címmel közölt jegyzetet kedden a Hospodárské Noviny cseh gazdasági és politikai napilap. A cikk szerint a közép-európai lakosság optimistábban látja az Európai Unió jövőjét, mint a franciák, mégis inkább a populista és nacionalista politikusok lesznek egyre népszerűbbek. Az elemzés szerint a közép-európai politikusok többnyire csak félelemkeltéssel szolgálnak, igazi pozitív alternatíva helyett. Az új liberális politikusokat pedig sokkal szigorúbban ítélik meg, mint a populistákat, akiknek híveik sok mindent megbocsátanak.

Az oroszországi viszonyokhoz hasonlítja a jelenlegi Magyarországot a CEU egyik professzora – olvasható a New York Times-ban. A Közép-európai Egyetemet érintő magyar törvényről szóló beszámolóban megszólaltatnak egy olyan történészt, aki Moszkva után érkezett Budapestre, és a magyarországi légkör most olyan elnyomó hangulatú, mint amilyennel Oroszországban találkozott. A lapnak szintén nyilatkozó rektor pedig azt mondja: Európában van egyfajta „aki nincs velünk, ellenünk van” jelszóval működő politika, és ez jellemző Magyarországra is. Hozzátette: A CEU ügye jelképezi azt a fajta sérelmet is, amit a kormány egyes döntései nyomán szenvednek el bizonyos szektorok.

Az esélyesebbnek tartott francia elnökjelölt lehet az orosz hackerek következő célpontja – írja a BBC. A brit közszolgálati csatorna internetes oldalán az áll: biztonsági szakértők szerint Emmanuel Macron kampányát több eszközzel is megpróbálták megtámadni, mégpedig valószínűleg ugyanaz a hackercsoport, akik az amerikai elnökválasztási kampányba akartak beleszólni. A szakértők szerint Macron kampánycsapatának emailcímeit, jelszavait és más bizalmas adatait próbálták megszerezni. Oroszország cáfolta, hogy részt venne bármilyen támadásban Macron ellen.