Orosz szálak – egyre komolyabb a helyzet Amerikában

Nagyesküdtszék felállítását kezdeményezte az amerikai elnökválasztásba történt orosz beavatkozást vizsgáló amerikai különleges ügyész.

Ez azt jelentheti, hogy a rendelkezésére álló információk a sejtettnél nagyobb súlyúak, és büntetőeljárás is indulhat az ügyben. Ennek eldöntésére és kezdeményezésére a nagyesküdtszék is jogosult. A különleges ügyész stábja Trump belső körének kapcsolatait és Trump korábbi orosz gazdasági érdekeltségeit vizsgálja, de az orosz szál után az FBI és egy kongresszusi bizottság is vizsgálódik.

