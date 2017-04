Óriásbombát dobtak le Afganisztánban

Nincs civil áldozata az Afganisztánban ledobott amerikai óriásbombának – jelentette be az afgán védelmi minisztérium. A tárca szóvivője szerint az Iszlám állam terrorszervezet 36 fegyverese halt meg. Az amerikai hadsereg most először vetette be legerősebb nem nukleáris bombáját.