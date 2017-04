Orbán zavarba hozza Európa kereszténydemokratáit

Szakadást hozhat az Európai Parlamentben a CEU-törvény. Az európai kereszténydemokraták körében egyre nagyobb az ellenérzés a Fidesszel szemben. A magyar kormány egy megszokott mintát követett a törvénymódosítással. Külföldi lapszemle.

Szakadást idézhet elő az Európai Parlamentben a magyar felsőoktatásitörvény-módosítás – írja a Politico. Az amerikai politikai elemző lap szerint a CEU működését célzó határozat valóságos polgárháborút indított el Brüsszelben. A kedden elfogadott törvény kritizálására ugyanis az Európai Néppárt magyar képviselőcsoport azzal válaszolt, hogy a közösséget megtéveszti a Soros-propaganda, Brüsszel pedig Orwellhez hasonlóan egyenlőkre és egyenlőbbekre osztja fel Magyarországot. Erre reagálva egy luxemburgi képviselő a magyar politikusokat a néppárt, Magyarországot pedig az EU elhagyására szólította fel.

Az új magyar felsőoktatási törvény „zavarba hozza Európa kereszténydemokratáit” – olvasható a Süddeutsche Zeitungban. A német liberális lap cikkében az áll: „Orbán az élesen nacionalista politikájával egyre inkább zavaradottságot kelt az európai kereszténydemokraták körében”. Azt azonban nem tartják valószínűnek, hogy a Fideszt kizárják az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójából, „mert – amint a pártnál mondják – akkor elveszítenék befolyásukat Orbán felett”.

A magyar kormány tevékenysége egy már ismert mintázatot követ – ez áll a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent elemzésben. A német konzervatív lap levezeti, hogy a forgatókönyv alapján „drasztikus szavakkal” azonosítanak egy „külső ellenséget, aki ellen a legnagyobb sietséggel kell valamit tenni”, majd a parlament elé visznek és a legrövidebb időn belül elfogadtatnak egy törvényt. A külföldön is tapasztalható felháborodást pedig annak igazolásaként értékelik, hogy valóban muszáj volt lépni az ügyben. A szerző szerint azonban a CEU esetében a törvényalkotók valószínűleg nem számoltak azzal, hogy az ügyben olyan szereplők is megszólalnak, mint az Egyesült Államok vagy Németország. A cikk rámutat arra is, hogy világosan látszik: a kormány számára elsősorban nem a CEU, hanem „Orbán Soros elleni kampánya” az igazán fontos.