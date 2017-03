Ismét Magyarországot ekézi a The New York Times. Újabb függetlenségi népszavazás lesz Skóciában. Belgrádban a gyerekek harmada nincs beoltva kanyaró ellen. Külföldi lapszemle.

Magyarország az Európai Unióval játszik – ezzel a címmel jelentetett meg szerkesztőségi cikket a The New York Times. Az amerikai lap szerint újabb mélypontot ért el Magyarország kegyetlen fellépése a menekültekkel szemben, az új menedéktörvény szerint ugyanis szögesdróttal őrzött táborokba zárják a gyerekeket is. A New York-i liberális lap megjegyzi, hogy a törvényt egy nappal az után fogadták el, miután az Európai Unió zöld utat adott az orosz építésű atomerőműnek. „Világos, hogy Orbán úr baleknak nézi az Európai Uniót” – állapítja meg a The New York Times, amely felteszi a kérdést, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor az unió összeszedi a bátorságát, és fellép Orbán politikája ellen.

hirdetés

A skót miniszterelnök második népszavazást szeretne Skócia függetlenségéről. A Times beszámolója szerint Nicola Sturgeon közölte, hogy az új referendumot két éven belül meg kellene tartani, hogy megakadályozzák Skócia kiszakadását az Európai Unióból, saját akarata ellenére. A brit miniszterelnök szerint ugyanakkor nincs szükség új népszavazásra, mert nyilvánvaló, hogy azt a skót emberek többsége nem akarja. Theresa May szerint a skót kormánynak inkább azzal kellene foglalkoznia, hogy jobb szolgáltatásokat biztosítson a skót polgároknak, ahelyett hogy az ország sorsát veszélyeztető politikával játszik – mert May szerint a politika nem játék.

hirdetés

Járványügyi szempontból Szerbiában különösen veszélyes a helyzet, Belgrádban ugyanis minden harmadik gyerek nem vette fel az első MMR-oltást a kanyaró, a mumpsz és a rózsahimlő ellen. A Blic című napilap szerint ez azt jelenti, hogy az óvodák tele vannak veszélyeztetett gyerekkel, a védőoltással rendelkezők száma pedig túl alacsony ahhoz, hogy megakadályozhatnák egy esetleges járvány kitörését.