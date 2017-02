„Orbán tovább bomlaszthatja Európát”

Magyarországról és Törökországból érkezik a legtöbb ügy az Emberi Jogok Európai Bíróságára. A két ország Romániával áll egy szinten.

Az orosz állami propagandaadón sorosozott a magyar külügyminiszter. Szijjártó Péter a kormányzati mantrát ismételgette, hogy a nem kormányzati szervezetek (ngo-k) elpusztítanák Magyarországot, ha a Fidesz–KDNP nem akadályozza meg ezt. A Russia Todayen ez népszerű hozzáállás, mert az orosz kormány is ngo- és Soros György-ellenes, Putyinék már két éve szigorították a törvényeket, és ezzel több mint húsz külföldi szervezetet tudtak elüldözni. Az oroszok egyébként elsősorban azért utálják Sorost, mert hatékonyan támogatta a nyugatbarát ukrán kormányt.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságára érkező ügyek negyedét három ország adja, és Magyarország is köztük van. A The Guardian összefoglalója szerint a szabadságjogokkal „következetesen nem törődő” magyar kormány az ellenzékével leszámoló Recep Tayyip Erdogannal van egy szinten. A magyar ügyek száma egy év alatt kilencvenöt százalékkal nőtt, negyven olyan ügy is volt, amikor a magyar bíróságok törvénytelen ítéletet hoztak, és ezen kellett a nemzetközi bíróságnak módosítania.

Orbán Viktornak tényleg jól jött Donald Trump kinevezése, és tovább folytathatja az EU belső bomlasztását – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A cikk azt állítja, hogy az egész világon csak Putyin és Orbán várta Trump beiktatását, mert azt remélik, hogy az általuk kiépített illiberális és „egyre inkább demokráciaellenes” rezsimeken csökkenhet a külföldi nyomás.

