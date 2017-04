Orbán tévesen ítéli meg az amerikai hangulatot

Az „illeberális” államot 2014-ben meghirdető Orbán Viktor felhatalmazva érzi magát a cselekvésre a magyar ellenzéke impotenciája és Donald Trump győzelme miatt – írja a brit Economist. A New York Times pedig arra szólította fel a magyar köztársasági elnök: ne írja alá a felsőoktatási törvény módosítását.

A „Magyarország rátámadt a szabadságra” című szerkesztőségi kommentárja végén a New York Times arra kéri a magyar köztársasági elnököt, hogy a demokrácia és a szabad kérdésfelvetés érdekében ne írja alá a CEU elleni veszélyes és önpusztító törvényt. A lap bírálta az Európai Uniót is, amely gyenge szóbeli tiltakozással reagált Orbánnak az alapvető szabadságjogokat veszélyeztető támadásaira, miközben továbbra is küldi neki eurómilliárdos segélyt. Az amerikai lap szerint most kemény válaszra van szükség, ha az unió meg akarja menteni alapvető értékeit.

A magyar miniszterelnök tévesen ítéli meg az amerikai hangulatot – írja kommentárjában az Economist. A brit hetilap szerint lehet ugyan, hogy Donald Trump néha magához öleli az illeberális nacionalizmust, az Amerikában akkreditált egyetem önkényes bezárását azonban Washingtonban nem fogják üdvözölni. Az Economist egy amerikai diplomatát idéz, aki szerint a washingtoni kormányt kiábrándította a magyar felsőoktatási törvény CEU-ra szabott módosítása.

Soros György és Orbán Viktor háborúba indult Budapesten – ezzel a címmel jelentette meg kommentárja a Russia Today című orosz televízió internetes portálja. Az orosz adó szerint hiába akarta Soros György olyan országgá változtatni Magyarországot, amelyből nem kell emigrálnia, ez a küldetése elbukott. Az RT megjegyzi, hogy Orbán 2010 óta kaméleonná változott, mert egyszerre ápol közeli kapcsolatokat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és a hiperpatrióta lengyel kormánnyal, és habár az orosz cégek jelentős megállapodásokat kötnek a szállítás terén vagy a magyar energiaiparban, Orbán Viktor mégis hűségesen megszavazza az Oroszország elleni uniós szankciókat.