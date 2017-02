Ásotthalomról ír a legnagyobb példányszámú amerikai napilap. Egy német újság pedig arról cikkez, hogy Orbán Viktor maga legalizálta a korrupciót.

Egy magyar falu háborút hirdetett a muszlimok ellen. Ezzel a felütéssel ír Ásotthalomról a Washington Post. A cikk szerint a szélsőjobboldali Torockai László polgármester nem ámokfutó: a helyi lakosság és az országos politikai elit, de még a média se kritizálta igazán élesen az ásotthalmi rendeletet, ami azt mutatja, hogy a xenofóbia és homofóbia állami magyar politika, nagy társadalmi elfogadottsággal.

A náci kollaboránsok jelvényével pózol Gorka Sebestyén, Donald Trump tanácsadójaként. Erről ír a Times of Israel. Felidézik Horthy Miklós vitézi rendje évtizedekig Magyarországon is be volt tiltva, Gorka szerint viszont csak azért támadják a horthysta jelvényét, mert most divat utálni Donald Trumpot. A Fehér Ház egyébként a holokauszt-emléknap miatt is sok kritikát kapott, amikor kihagyták a zsidókat a holokauszt áldozatainak a felsorolásából.

Orbán még éhes – írja a magyarországi korrupció helyzetéről és a Fidesz-közeli elit pénznyeléséről a Tageszeitung. Emlékeztetnek, hogy Orbán maga legalizálta a korrupciót, amikor beismerte, hogy egy új elitet akar felhizlalni, aki hozzá hűséges. Ehhez viszont a módszerekben nem válogat, erre példa a Népszabadság bezáratása, amivel a kormány az ellenzéki, de legalábbis kritikus sajtót próbálja elhallgattatni.