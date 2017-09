Orbán: Lezárult a diplomáciai vita a hollandokkal

Sikerült lezárni a magyar-holland diplomáciai vitát - ezt Orbán Viktor miniszterelnök közölte az uniós vezetők észtországi csúcstalálkozóján. Az állam- és kormányfők a digitális gazdaságról tárgyalnak Tallinban. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök bejelentette: októberben megkezdi működését az Unió kibervédelmi egysége, az online vállalkozások számára pedig új adózást vezetnek be.

Kersti Kaljulaid észt elnök köszöntötte EU-s politikustársait Tallinban. Hivatalosan a digitalizáció a témája az állam- és kormányfők észtországi csúcstalálkozójának.

Az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker bejelentette, hogy az Unió jövőre egészen új adózást dolgoz ki be az internetes cégek részére, a kibervédelem terén azonban már hamarabb megtörténik az áttörés. Az Ügynökség központja Észtországban lesz, nem véletlenül. Észtország jutott a legmesszebbre az államigazgatás internetes átállításában, ráadásul a balti államot korábban Oroszországból többször is kibertámadások érték. Az Unió előtt azonban számos más probléma is tornyosul, hogy az európai vezetők így aligha engedhetik meg maguknak, hogy csak az internetről egyeztessenek.

Az uniós csúcsok főszereplője a mindenkori német kancellár, az uniós politikusok azonban most azt találgatják, mennyire gyengült meg Angela Merkel pozíciója a választásokkal. A német kancellár nyugtatni próbálta uniós politikustársait.

„Jelenleg nincs semmilyen sürgős kezelést igénylő válság, időt nyertünk, a gazdaság viszonylag jó helyzetben van, növekedés van, munkahelyeket hoznak létre, ezen az alapon lehet az Európai Uniót továbbfejleszteni” – jelentette ki a kancellár.

Önjelölt főszereplőként lépett a porondra Emmanuel Macron francia elnök, aki a német választás után ismertette reformprogramját a szorosabb belső együttműködésre, egy közös parlament létrehozására, közös költségvetéssel és pénzügyminiszterrel. Jean Claude Juncker is programot hirdetett, az eddig ismertetett elképzelésekből pedig az Európai Tanácsot vezető Donald Tusk fog összeállítani egy programot.

Orbán Viktor miniszterelnök azt közölte a tallini csúcson, hogy holland kollégájával, Mark Rutte kormányfővel is beszélt és ezért visszatérhet Hollandiába a magyar nagykövet. A diplomatát azt követően rendelték haza, hogy a budapesti holland nagykövet az Iszlám Államhoz hasonlította és korrupcióval vádolta a kormányt.