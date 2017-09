Orbán kisvasútja miatt is büntethet az EU

A felcsúti kisvasút ügyéről cikkez a Financial Times. A Soros-ellenes nemzeti konzultációról számol be egy izraeli oldal. Törökországban kikerült a nemzeti tantervből az evolúcióelmélet.

A felcsúti kisvasút ügyéről cikkez a Financial Times. A lap a Transparency Internationalt idézi, amely szerint Magyarországon 10-ből 9 EU-s támogatással készülő projekt túl van árazva, átlagosan 25 százalékkal. A szerző rámutat: a kisvasút finanszírozásának uniós vizsgálata előtt Angela Merkel éppen arról beszélt, hogy Magyarországtól megvonhatják az EU-s támogatásokat, ha nem teljesíti a kötelességeit; és a cikk arra is kitér, hogy a nagyobb tagországok egyre jobban hajlanak arra, hogy a politikai játékszabályok betartásához kössék a szegényebb uniós államoknak kiosztott felzárkóztatási pénzeket.

A magyar kormány újabb villámháborúja Soros ellen - így számol be a legújabb nemzeti konzultációról az izraeli Arutz Sheva. Az oldal emlékeztet, valójában már az előző konzultáció is a magyar származású milliárdosról szólt, akit a magyar kormány "liberális mumusnak" lát. A cikk azt is kiemeli, hogy ezekhez a konzultációkhoz az adófizetők pénzét használja a kormány, amelynek stratégiája konzultációk egyik fő témájára, a migrációra épül majd a jövő tavaszi választások kampányában.

Törökországban kikerült a nemzeti tantervből az evolúcióelmélet - tudósít a The Independent. A török oktatásügyi miniszter szerint Darwin tanai túl bonyolultak ahhoz, hogy a középiskolások megértsék őket. Bekerült viszont a papíron világi állam tantervébe a dzsihád eszméjének oktatása - a miniszter ezt úgy indokolta meg, hogy ez is a muszlim vallás része, és az eszmét egyszerűen csak félremagyarázzák a szélsőséges terrorszervezetek.