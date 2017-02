Orbán egy eszköz Putyinnak

Orbán Viktor és a Fidesz kiszolgáltatottá teszik Magyarországot Putyinnak, Magyarország trójai faló az EU-ban. Az oroszok egyre hatékonyabban bomlasztják Európát.

Vlagyimir Putyin igyekszik kihasználni az EU megosztottságát, ezért ment Budapestre, írja a New York Times. Orbán Viktorral elégedett lehet, a magyar miniszterelnök jól képviseli az orosz érdekeket Brüsszelben, de egy megkérdezett szakértő szerint Orbán csak eszköz Putyinnak. Az oroszok is tisztában vannak azzal, hogy a többség a Fideszen belül is orosz-ellenes, csak a pártfegyelem miatt nem mernek ellentmondani Orbánnak.

Miközben a balti országokban és Ukrajnában mostanság szabadulnak a szovjet emlékművektől, Magyarországon két héttel Putyin látogatása előtt adták át a legújabbat. A Newsweek szerint Orbán Viktor és a Fidesz szembe megy korábbi önmagával az oroszbarátságban, most pedig a paksi bővítéssel anyagilag is kiszolgáltatottá teszik magukat.

Nem az a kérdés, hogy miből, ki bővíti paksot, hanem hogy mennyire biztonságos az orosz technológia. A Süddeutsche Zeitung szerint a legmodernebb hasonló erőmű a csehországi Temelinben van, ezen kívül Iránban, Indiában és Kínában működik ilyen rendszer. Ez alapján tartani lehet tőle, hogy nem a biztonság lesz az elsődleges szempont.