Olaszország lezárja tengeri határait

Olaszország lezárja a kikötőit, és a migránsokat kísérő segélyszervezetek hajóit sem fogja engedni kikötni, ha az EU nem ad több pénzt a fenntartásra, illetve nem dolgoznak ki tervet a legálisan érkező menekültek európai elosztására. Az olasz belügyminiszter fenyegetőzött ezzel, a jövő heti párizsi menekültkonferencia előtt. Az olasz kormány szerint a válság kezdete óta félmillió migráns haladt keresztül az országon.

Pozzallo kikötőjébe naponta tucatnyi hajó érkezik ide: a tengeren hánykolódó menekülteket segélyszervezetek gyűjtik össze. Olaszországba a menekültválság 2014-es kezdete óta félmillió ember érkezett. Tavaly rekordév volt, 181 ezer migránssal. Az ország EU nagykövete a héten azzal fenyegetőzött, hogy az EU vagy több pénzt ad, és kikényszeríti a menekültek elosztását az EU-n belül, vagy pedig az olaszok lezárják a kikötőket. Az olaszok jelenleg évente 560 millió eurót kapnak migránsellátásra, százmillióval többet, mint a görögök.

„Olaszország hatalmas nyomás alatt áll, ezt tudjuk. Jelenleg déli irányból a migránsok többsége Olaszországba érkezik. Kétségtelen, hogy az eddiginél több forrást kell az olaszok számára biztosítanunk. Ehhez most egy állandó, előre meghatározott forrásban és összegben akarunk megállapodni. Közben viszont Olaszországnak is reformokba kell kezdeni, hogy felgyorsítsák a kérelmek elbírálását, a deportálást vagy a továbbküldést” – mondta Dmitrisz Avramopulosz EU-biztos.Az olaszok szerint át kell alakítani a mentés rendszerét is, az embercsempészek ugyanis gyakorlatilag ingyentaxinak használják a nemzetközi segélyszervezetek járműveit. A menekültek túlzsúfolt csónakjait eleve csak a nemzetközi vizekig vontatják, hogy már ne afrikai felségvizen legyen, onnan pedig a segélyszervezetek úgyis kimentik, és saját költségen elszállítják a migránsokat Szicíliáig.„Mindegy, hogy migránsokról vagy menekültekről van szó, nem tehetünk mást, mint hogy humanitárius segítséget nyújtunk. Nem hagyhatjuk meghalni őket, hiszen akármi is a státuszuk, már eleve embercsempészeknek kiszolgáltatva érkeznek” – érvelt az ENSZ menekültügyi vezetője, Filippo Grandi.Az olasz kormány szerencséje, hogy a menekültügyi reformban bírják Németország támogatását. A német gazdasági miniszter a héten beszélt arról, hogy átfogó európai gazdasági programra van szükség, ami az olcsó, de nem túl jól képzett új munkaerőt képes kihasználni, például mezőgazdasági vagy gyári termelésben.