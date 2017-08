Nukleáris fenyegetésre figyelmeztet Nagaszaki polgármestere

Hetvenkét évvel ezelőtt dobták le az atombombát az amerikaiak Nagaszakira. A japán városban a kormányfő részvételével tartottak megemlékezést, amelyen a város polgármestere arról beszélt, hogy ismét fennáll a veszélye a nukleáris fegyverek bevetésének.

Harangszóval emlékeznek Nagaszakiban arra a százötvenezer emberre, akik az amerikai nukleáris támadás során vesztették életét hetvenkét évvel ezelőtt. A megemlékezésen részt vett Abe Sinzó kormányfő is.

„Itt, Nagaszakiban, abban a városban, amely továbbra is az állandó békéért imádkozik, megerősítem az elkötelezettségemet egy békés és atomfegyvermentes világ megteremtése iránt. Egyúttal részvétemet fejezem azoknak, akik hozzátartozójukat vesztették el a bomba miatt” – fogalmazott beszédében a japán miniszterelnök.

Nagaszaki előtt Hirosimára is atombombát dobott az amerikai légierő, hogy kikényszerítsék Japán kapitulációját. Amerika az azóta eltelt hét évtizedben Japán egyik legszorosabb szövetségesévé vált, és a szigetország az amerikai katonák és hadihajók jelenlétére alapozza nemzetbiztonságát. Az egyik legnagyobb fenyegetést Észak-Korea jelenti, amely atomprogramjával Japánt is fenyegeti.



„Még mindig körülbelül tizenötezer atomfegyver van a világon. A nemzetközi feszültség közben egyre nő, egyre terjed a félelem attól, hogy ismét bevethetnek nukleáris fegyvereket a nem túl távoli jövőben” – emelte ki Tomihisa Taue.



A város polgármestere továbbá beszédében felrótta a tokiói vezetésnek, hogy nem csatlakozott az atomfegyverek betiltásáról szóló júliusi nemzetközi szerződéshez, amiben 122 nukleáris fegyverrel nem rendelkező ország tett ígéretet arra, hogy soha, semmilyen körülmények között nem fejleszt, állít elő, szerez be, birtokol, tesztel, tárol vagy vet be atomfegyvereket.