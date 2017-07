Nőtt a texasi áldozatok száma

Egy a texasi halálkamionból kimentett férfi végül a kórházban halt meg.

Tízre emelkedett a texasi halálkamion áldozatainak száma. Egy mexikói férfi a kórházban halt meg. A texasi San Antonióban vasárnap hajnalban, egy áruház parkolójában találtak rá a sofőr nélküli kamionra. A jármű rakterébe több mint 40 mexikói illegális bevándorlót zsúfoltak be víz és szellőzés nélkül, köztük 4 gyermek is volt. Mire rájuk találtak, a menekültek közül 8-an már életüket vesztették a hőségben. A sofőrt előzetes letartóztatásba helyezték, ha bűnösnek találják, akár halálbüntetést is kaphat.

