Nincsenek veszélyben a turisták Törökországban

Nem okoz gondot a török turizmusnak, hogy a német külügyminiszter óvatosságra intette a Törökországba induló turistákat. Alacsonyabb óvadékkal kevesebb embert kellene börtönbe zárni. Még ősibbek az ausztrál őslakosok.

Nem okoz visszaesést az utazásokban a német külügyminiszter figyelmeztetése Törökországot illetően – olvasható a német Der Spiegelben. A lap felmérése szerint egyrészt Sigmar Gabriel csak ajánlást adott ki, és ez még csak alacsony szintű figyelmeztetés, másrészt a török hatóságok nem kockáztatják meg, hogy elveszítsék az egyik legnagyobb bevételi forrásukat jelentő turizmus iránti bizalmat, ezért a turistákat biztosan nem fenyegeti semmilyen veszély.

Az óvadéki rendszer reformját szeretné elérni közös javaslatában egy demokrata és egy republikánus szenátor. Kamala Harris kaliforniai és Rand Paul kentuckyi szenátor szerint, ha újragondolnák az óvadék kiszabásának szisztémáját, kevesebb ember kerülne börtönbe. A felmérések szerint ugyanis mivel a kisebb bűncselekményekre is magas óvadékot állapítanak meg, és azt sokszor az elítéltek nem tudják kifizetni, le kell tölteniük a börtönbüntetést. Az óvadék célja eredetileg az volt, hogy elrettentse a további bűnelkövetéstől a gyanúsítottakat. A statisztikákból azonban az is kiderült, hogy az óvadék ellenében szabadlábra helyezettek közül nagyobb százalékban lesznek újra bűnözők.A korábbi ismeretekhez képest 18 ezer évvel korábban jelent meg az ember Ausztráliában. A legújabb régészeti eredmények szerint a mai őslakosok elődei legalább 65 ezer éve vették birtokukba a kontinensnyi szigetországot. A kutatók néhány finoman megmunkált kőbaltát és krétának használt kődarabot találtak, amelyeket a feltételezések szerint művészi célokra használhattak. Az ausztrál őslakosság eddig is a világ legrégebbi olyan népe volt, amely az őskortól folyamatosan fennmaradt. A tudósok szerint feltehetően a délkelet-ázsiai szigetvilágból érkeztek olyan időben, amikor a tenger szintje még alacsonyabb volt.