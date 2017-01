Népszavazást akar a román elnök

Népszavazást kezdeményezett a román államfő a korrupcióellenes harc folytatásáról és a köztisztviselők feddhetetlenségi követelményéről – Klaus Iohannis azután élt alkotmányos jogával, hogy a szociáldemokrata-liberális kormány módosítaná a büntető törvénykönyvet és a közkegyelemről szóló intézkedéseket.

Először él alkotmányos jogával a jobboldali román elnök. Klaus Iohannis éles vitába keveredett a decemberi választásokon győztes szociálliberális kormánytöbbséggel a kabinet által előkészített közkegyelmi tervezet ügyében.

hirdetés

„Sajnos ez a téma nemzeti üggyé vált. Világos, hogy széles érdekek fűződnek a büntetőjogi és kegyelmi törvények módosításához. Ha ez valóban így van, akkor ezt a kérdés közvitára és népszavazásra bocsátom” – jelentette be a román elnök.

A szociáldemokrata-liberális kormány a korrupciós bűncselekményeket 200 ezer lejig, vagyis 14 millió forintig büntethetetlenné tenné. A tervezet szerint azok a fegyencek, akiknek az öt évet nem haladja meg a büntetési tétele, kegyelemben részesülnének, a hatvan évnél idősebb rabok, valamint a halálos betegek esetében pedig az elkövetett bűnöktől függetlenül feleznék a büntetést.

„Én nem értek egyet a népszavazással. Még a börtönben lévőknek is kell kapniuk egy esélyt a kegyelemre, már csak azok miatt a körülmények miatt is, amikben élnek” – véli egy bukaresti lakos.



Romániában hetek óta tüntetnek az utcákon a korrupció miatt. Vasárnap még a köztársasági elnök is csatlakozott a demonstrálókhoz. A kormányt vezető szociáldemokraták vezetője, a választási csalásért korábban kétéves felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtott Liviu Dragnea puccskísérletnek nevezte a tüntetéseket.

„Ezzel a népszavazással Iohannis elnök egyenesen a szociáldemokrata képviselőket szólítja meg. Ők attól tartanak, hogy a kisebb bűncselekmények száma növekedni fog, ha a fegyencek kegyelméről szóló döntés átmegy a parlamenten. Ez a képviselőcsoport nem igazán izgatja magát a korrupció mértéktelensége miatt. Az elnök célja, hogy nyomást gyakoroljon a szociáldemokrata párton és elnökén, Liviu Dragneán annak érdekében, hogy ne hozzon határozatokat, amik okán fontos korrupt emberek kerülnek ki a börtönből” – nyilatkozta Mircea Marian politikai elemző.

hirdetés

A parlamentnek húsz napon belül kell véleményeznie a népszavazási kezdeményezést. Az elnök akkor is kiírhat egy referendumot, ha azzal a parlament nem ért egyet vagy nem véleményezi a megadott határidőn belül.