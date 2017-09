Németország választ: már csak pár óra van hátra

Még pár órán keresztül szavazhatnak a németek, este 6-ig tart a szövetségi választás. Azt a közvélemény-kutatások biztosra veszik, hogy Angela Merkel és a keresztény-demokrata koalíció sorban negyedszer alakíthat kormányt, de az még kérdés, hogy ki lesz a koalíciós partnerük. A kis pártok közül a nacionalista AFD, a baloldali Linke, valamint a Zöldek, és a Szabad-demokraták is 10 százalék körüli eredményre számíthatnak.

„Életben maradni” – szólt a Bee Gees híres dala. Tökéletes választás Angela Merkel egyik utolsó kampányrendezvényéhez: a felmérések szerint maradni fog a kancellári székben. A CDU-CSU pártszövetség támogatottsága 34-36 százalékos, ami azt jelenti, hogy négy év alatt elvesztették minden hetedik szavazójukat, de még mindig magabiztosan a legerősebb, leginkább kormányképes politikai formációt alkotják Németországban.

Történelmi riválisuk, a szociáldemokraták a párt lehető legerősebb emberét indították Merkel ellen, az európai politikában tekintélyt szerzett Martin Schulzot, de a mutatók alapján ő sem tudta megállítani az SPD mélyrepülését: 21-22 százalékot prognosztizálnak nekik.

Meglepetést a kis pártok okozhatnak. Leginkább a 4 évvel ezelőtt alapított Alternatíva Németországnak nevű bevándorlásellenes párt, amely először fog bekerülni a Bundestagba, és azonnal akár a harmadik legerősebb párt lehet. Minél alacsonyabb a választási részvétel, annál erősebbek lesznek.

Minden bizonnyal újra parlamenti párt lesz a 2013-ban éppen kiesett szabaddemokrata párt, az FDP, ők lehetnek a másik meglepetés. Ha minden igaz, sikerült visszaszerezniük elveszett liberális szavazóbázisukat.

A nemzeti radikálisok nyomában van az SPD-től balra álló Baloldal nevű formáció, amely a balközéptől szipkázhat el csalódott szavazókat. És minden bizonnyal ott lesz az alsóházban a Zöldek frakciója is, stabil 7-8 százalékos táborával.

Angela Merkel a kampányban könnyű helyzetben volt: a német gazdaság számai rendben vannak, a szociális intézkedésötleteket sikerült átemelnie a nagykoalíciós partner SPD programjából, és bedobta a mindig népszerű adócsökkentés jelszavát is. „Szem előtt tartottuk a jövőt, amely a fiatal nemzedékek számára oly fontos, de nem felejtettük el a társadalmi igazságosság elveit sem. Azt is fontosnak tartottuk, hogy megteremtsük a gyarapodás feltételeit is. Az összes területen jól teljesítettünk” – jelentette ki a kancellár.

Merkelnek tehát nem kellett mást ígérnie a nyugalomra vágyó többségnek, mint a stabilitást, a kormányzás folytatását. A szociáldemokraták a régi recepttel, a társadalmi igazságosság programjával próbálták elérni saját választóikat.

„A következő 4 évnek nem szabad a változatlanság és a letargia 4 évének lennie, mint amit ebben a ciklusban tapasztaltunk Merkel kormányzása alatt. Olyan kancellárra van szükség, aki képes Németország jövőjét formálni” – mondta Schulz.

A statisztikák szerint azonban a szocdemeknek a nagykoalícióban a CDU árnyékában nem sikerült hiteles alternatívaként feltüntetni magukat.

A gazdaság mellett fő kampánytéma volt a bevándorlási válság. Bár Merkel az elmúlt két évben korrigálni tudta migrációs politikáját, az új bevándorlásellenes párt, az AfD megtalálta a keletkezett piaci rést, és jelentős számú kiábrándult választópolgárt állított maga mögé a bevándorlóstop és a határzár ígéretével.

A parlamenti választáson 61,5 millió német állampolgár vehet részt, idén rekordnagyságú, 34 százalékos azok aránya, akik vagy nem szándékoznak voksolni, vagy még nem döntötték el, kire szavaznak. A német választási rendszer egyfordulós, a képviselők fele egyéni választókörzetekből, másik fele országos pártlistáról kerül a parlamentbe.

