Németek: Amerika relativizálja a neonácik bűneit

A német kormány szerint veszélyes tendencia a neonácik bűneinek a relativizálása az amerikai politikában. A német külügyminiszter mondta ezt, miután az amerikai elnök öt nap alatt negyedszer módosította a véleményét a virginiai tüntetésekkel kapcsolatban. Donald Trump azt mondta, hogy a szélsőjobboldali tüntetők csak egy szobrot akartak megvédeni, mielőtt a csoport egyik tagja autóval hajtott az ellentüntetők közé. Ezzel szemben az elnök főtanácsadója, aki korábban egy nacionalista lap főszerkesztője volt, bohócok gyülekezetének nevezte a szélsőjobbot.

A Virginia Egyetem charlottesville-i kampuszában százak vonultak fáklyákkal és gyertyákkal, ugyanazon az útvonalon, ahol a péntek este a szélsőségesek mentek. A Robert E. Lee konföderációs tábornok szobrának lebontása ellen tiltakozó szélsőségek először az egyetemen kezdtek tüntetéseket pénteken, majd másnap a városban folytatták. A nap folyamán egy 20 éves ohiói náci autójával a tömegbe hajtott. Egy ember meghalt, 19 megsérült. Donald Trump elnök a tragédia másnapján azt mondta, mindkét oldal felelős a charlottesville-i erőszakért, a tüntetők és az ellentüntetők is. Hétfőn megváltoztatta álláspontját, és elítélte a rasszista támadást, kedden azonban visszatért eredeti kijelentéséhez, hogy mindenki hibás volt, és hozzátette azt is, hogy szélsőségesek jelen sem voltak az összecsapásokkor.

hirdetés

„Egyikük sem volt neonáci, higgyenek nekem, egyikük sem volt a fehér felsőbbrendűség híve, semmilyen tekintetben. Olyan emberek voltak, akik az ellen tüntettek, hogy Robert E. Lee szobrát el akarják távolítani” – mondta az elnök.

Donald Trump szerint ha a konföderációs tábornokok szobrait lebontják, mert a rabszolgatartás mellett kiálló Dél oldalán harcoltak a polgárháborúban, akkor az úgynevezett államalapítók szobrai is veszélybe kerülnek: „George Washington rabszolgatartó volt. Az volt? Akkor most George Washington is elveszíti státuszát? Lebontjuk az ő szobrait is? Le fogjuk George Washington szobrait dönteni? És mi a helyzet Thomas Jeffersonnal?”

Trumpnak a charlottesville-i tragédia során tett nyilatkozatai pártján belül is kiverték a biztosítékot. „Tudják, az elnök a saját nevében beszél. A klán gonosz. Rasszista bigottak. Nácik. Ők a gonosz arcai. A gyűlöletük, az antiszemitizmusuk teljesen elfogadhatatlan. És én úgy vélem, hogy világosan kell beszélnünk. Elítélnünk a gyűlöletüket, a rasszizmusukat. És kiemelném, hogy politikai nézetétől függetlenül senki, sehol nem jogosult az erőszakra. Ha a politikai nézetek az erőszak, a gyilkosság szintjére emelkedik, legyen az egy autó, amelyik az ártatlanok közé hajt Charlottesville-ben, vagy öt dallasi rendőr meggyilkolása, teljességgel elfogadhatatlan” – jelentette ki Ted Cruz republikánus szenátor.

Csalódott a virginiai Charlottesville polgármestere is. „Nem hívott. Kaptam egy hívást szombaton, hogy hívni fog az elnök, és az egyik embere kapcsolatban volt velem, és azt mondta számíthatok egy hívásra, de az nem történt meg, aztán hétfőn megkérdeztem az egyik képviselőt itt. Megkérdezte, hogy fogadnék-e egy hívást az elnöktől, mondtam, hogy természetesen igen. Azóta sem hallottam semmit” – mondta Mike Singer.

hirdetés

A negyedévente megjelenő The American Prospect nevű liberális magazin közben interjút készített Steve Bannonnal, Trump főtanácsadójával. Bannon lúzereknek és bohócok gyülekezetének nevezte a fehér felsőbbrendűséget hirdetőket és az úgynevezett etnonacionalistákat. Azt mondta: a legjobb, ha a demokraták minél többet foglalkoznak a rasszizmussal és a nemi identitással, mert míg ők ezzel vannak elfoglalva, a republikánusok a protekcionizmusra fókuszálhatnak. Több jelentés szól arról, hogy Steve Bannon fehér házi állása veszélyben van, de nem tudni pontosan, hogy ezek mennyire túlzóak. Donald Trump elnök is csak annyit mondott: jó ember, meglátjuk, mi lesz vele.