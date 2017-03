Nem veszik félvállról Debbie-t, ezreket evakuálnak

Ezrek menekültek el otthonukból egy orkán miatt Ausztráliában. Előrejelzések szerint a legkisebb kontinensen még nem pusztított ilyen erősségű ciklon.

Homokzsákokat töltenek Ausztrália északkeleti partvidékén, Queenslandben. Az emberek attól tartanak, hogy a Debbie névű ciklon nyomában nagy mennyiségű csapadék zúdul az otthonukra. Az orkán a Saffir-Simpson skála szerint 3-as fokozatú, de félő, hogy a szárazföld felett még tovább erősödik.

hirdetés

„Már 100 kilométer per órás széllökéseket is tapasztaltunk Whitsunday régióban, és ez még rosszabb is lehet. Világos üzenetet küldenék a családoknak, az érintett környéken helyezzék magukat biztonságba, hagyják el az autóutakat” – közölte Annastacia Palaszczuk tartományi kormányfő.

A hatóságok szerint ilyen erős vihart még nem mértek Ausztráliában, ezért még a vihar érkezése előtt ezreket menekítettek ki lakóhelyükről.

„Eddig 3500 lakót evakuáltunk. Bowenből további 2000 embert szólítottunk fel távozásra. Ha a rendőrség vagy a helyi katasztrófavédelem megkeresi önöket, hallgassanak a szakértői tanácsra” – emelte ki a kormányfő.

hirdetés

Szakértők attól tartanak, hogy a régebbi építésű házak nem bírják ki az orkánt, a vízszint akár 4 méterrel is megemelkedhet.