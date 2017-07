Nem tudnak megállapodni a netes vásárlás egyszerűsítéséről

Egyre többet vásárolunk az interneten, azonban a fogyasztók nem mindenhol élvezik ugyanazokat a jogokat az EU-n belül. Az Európai Bizottság most nyilvánosságra hozott felmérése szerint az eltérő tagállami jogszabályok miatt sok kereskedő nem szállítja el az online rendelést bármelyik országba, és arra is van példa, hogy a kifizetéseket elutasítják.

Az internetes vásárlás a legnagyobb befolyásoló tényező, amely a fogyasztói szokásokra hat. Ez derült ki az Európai Bizottság éves fogyasztói eredménytáblájából. Ugyanakkor ez nehézséget is jelent, hiszen a vásárlók nagyon gyakran külföldről rendelnek, azonban az eltérő adó, vagy fogyasztói szabályok miatt ez kellemetlenségeket is okoz. Emiatt az eladók ez része nem is vállal külföldi kézbesítést, vagy csak meghatározott országokba szállít. A bizottság ennek egyszerűsítése érdekében másfél éve terjesztett elő egy jogszabályt, azonban a tagállamok nem tudnak róla megállapodni.

hirdetés

„A jó hír az, hogy az e-kereskedelembe vetett bizalom virágzik. Az európai fogyasztóknak már most több mint fele vásárol online. Az elmúlt tíz évben ez az arány majdnem megduplázódott. És tízből csaknem hatan azt mondják, megbíznak a más országokból származó internetes eladókban, ez drámai növekedés az elmúlt felmérés óta. Sajnálatos módon azonban a fogyasztóknak továbbra is szembe kell nézniük, akadályozó tényezőkkel, például a kifizetések elutasításával, vagy az országukba történő szállítás hiányával” – mondta az EB jogérvényesülésért felelős biztosa, Vera Jourova.

hirdetés

A felmérés rámutatott ara is, hogy a fogyasztói körülmények általában az északi és nyugati uniós országokban jobbak, mint keleten és délen. A finneknek például 94,5%-a tesz panaszt, amikor problémával szembesül, miközben a bolgároknak csak az 55,6%-a. Ugyancsak jelentős eltérés van a kiskereskedők fogyasztóvédelmi szabályokra vonatkozó ismeretei között: a horvát kiskereskedőknek mindössze 36,2%-a ismeri ezeket a jogokat, míg a német kiskereskedők 62,3%-a tisztában van velük.