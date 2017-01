Nem lép Trump nyomdokába Zuckerberg

Újranyithatja a CIA titkos börtöneit Donald Trump, és nem akar elnök lenni a Facebook vezére.

Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök rendeletet készít elő a CIA titkos külföldi börtöneinek újranyitására. Az erre vonatkozó tervezetet a többi között a The New York Times közölte. A tervezet szerint Trump visszavonná Barack Obama korábbi elnök 2009-ben hozott rendeletét a guantánamói börtöntelep bezárására is, ami aztán a kongresszus döntése miatt máig nem történt meg.

A híresztelésekkel szemben nem tervezi, hogy négy év múlva indul az elnökségért a Facebook alapítója, Mark Zuckerberg. A hír azután röppent fel, hogy a cégvezető politikusoktól megszokott nyilatkoztatott tett, majd bejelentette, hogy több állomásos körútra indul az Egyesült Államokban, ami általában a politikusok szokása.

Megbillenni látszik az osztrák kormánykoalíció. A szociáldemokrata és a néppárt a biztonsági intézkedésekben és választójogi kérdésekben nem értenek egyet. Az ÖVP a többi között a felére, vagyis 17 500-ra csökkentené Ausztria idei évre előirányzott menekültbefogadási kvótáját.

