Nem kap kegyelmet az izraeli katona

Másfél év börtönt kapott az az izraeli katona, aki tavaly egy sebesült palesztin merénylőt agyonlőtt. A katonai bíróság már januárban bűnösnek ítélte az őrmestert, akinek az izraeli kormányfő is kegyelmet kért.

Elor Azaria 2016 márciusában lőtte le a magatehetetlenül földön fekvő, sebesült palesztin merénylőt a ciszjordániai Hebronban. Az őrmester a történtek után azt mondta, a palesztin támadó megérdemelte, hogy meghaljon, mert megkéselt egy izraeli katonát.

A hadvezetés elítélte a történteket, az őrmestert januárban mondta ki bűnösnek a katonai bíróság.

Az izraeli kormányfő és több miniszter is kegyelmet kért a katona számára, a közvélemény egy része is az egyenruhás mellett állt ki, többször tüntettek is érte Tel-Avivban.

A katonai ügyészség háromtól öt évig terjedő büntetést kért a katonára, a háromfős bírói testület végül 18 hónapos börtönbüntetésre ítélte.