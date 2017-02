Nem csitulnak a rendőrök által megerőszakolt fiatal miatti indulatok

Folytatódtak a zavargások Párizs elővárosaiban. A rendőri brutalitás miatt tiltakozók ismét autókat gyújtottak fel, de rendőrőrsöt is megtámadtak. A hatóságok 17 embert vettek őrizetbe. Az utcai zavargásokat az váltotta ki, hogy a rendőrök igazoltatás közben megerőszakoltak egy 22 éves férfit.

Szombat óta tartanak a zavargások Párizsban. Éjjel a rendőrök több személyt is őrizetben vettek, akik rendőrőrsöt és egy óvodát próbáltak megrongálni. Az erőszak a többi elővárosra is átterjedt. A helyiek dühét az váltotta ki, hogy francia rendőrök múlt csütörtökön gumibottal erőszakoltak meg egy, a gyanú szerint drogdílert segítő színes bőrű fiatalt. A történteket a térfigyelő kamerák rögzítették.

„Nagyon fáj. Több mint 5 napja nem aludtam, amióta idehoztak. A gyógyszer nem elég, pedig sokat szedtem, és mégsem elég. Egy éjszakát sem aludtam, nagyon nehéz” – közölte a rendőri brutalitás áldozata.

Kedden este a kórházban kereste fel a bántalmazott férfit a francia elnök, aki nyugalomra intette a helyieket. „Bíznunk kell az igazságszolgáltatásban. Teljes körű eljárás lesz. De gondolnunk kell Theóra is. Ő egy olyan fiatalember, aki mindig is kivételes viselkedéséről ismerték a családjában és Aulnayban, aki békében akar élni és jó kapcsolatban szeretne lenni a rendőrséggel. Tőle is függ, hogy üzenetet küldjön, szerintem szeretne” – nyilatkozta Francois Hollande.





Az áldozat is nyugalomra szólította fel. „Nagy köszönetet szeretnék mondani az elnöknek, hogy meglátogatott. Kedves gesztus volt a részéről. Ezenkívül szeretnék üzenetet küldeni a városomnak. Minden történésről hallottam, bár nem követem a híreket, mert nem igazán akarok elmélyülni bennük. De az otthonomat, amit nagyon szeretek, ugyanolyan állapotban szeretném viszontlátni, mint amikor otthagytam. Kérlek, srácok, hagyjátok abba a háborúskodást. Tartsatok össze, és bízzatok az igazságszolgáltatásban. Igazságot tesznek. Hagyjátok abba a háborúskodást, imádkozzatok értem” – nyilatkozta Theo.

Az ügyben érintett négy fehér rendőrt a belügyminiszer felfüggesztette, egyiküket nemi erőszakkal, hármat pedig csoportosan elkövetett szándékos erőszakkal gyanúsítanak.