Nem árul tojást az Aldi

Átmenetileg beszüntette a tojás forgalmazását az Aldi Németországban. Négyezer bolt készleteit visszahívják és megsemmisítik. Eredetileg Hollandiából származó tojásokról derült ki, hogy rovarirtó szerrel szennyezettek, később azonban belgiumi és német tojásokban is megtalálták a tiltott anyagot.

Az előállított termékeket az EU-ban előírt fertőtlenítőszerrel kezelik, ami egy környezetbarát növényi kivonat. Iparági pletykák szerint viszont nem tisztít elég hatékonyan. Sok cég ezért titokban erősebb mérgekkel vegyíti a fertőtlenítő szert, hogy minden mikroorganizmust elpusztítson. Most német, holland és belga tojásfarmok esetében derült ki, hogy adaléknak egy firponil nevű rovarirtó szert alkalmaztak, mely képes beszivárogni a tojásba.

„A német kormány nagyon komolyan veszi a firponil-botrány kivizsgálását. Ennek az anyagnak az élelmiszeripari alkalmazása az egész Európai Unióban be van tiltva, ennek ellenére mégis ezt adták a növényi alapú fertőtlenítő szerhez. Erre legalább egy esetben találtunk bizonyítékot is, Alsó-Szászországban. Még ha nem is jelent az ügy akut egészségügyi kockázatot, az biztos, hogy a firponil használata teljesen elfogadhatatlan, minden cégnek fel kell vele hagyni” – közölte a német mezőgazdasági miniszter.

A szennyezett tojás pajzsmirigy- máj- és veseproblémát okoz. A halálos adag irreálisan nagy, de maradandó betegségek kialakulhatnak. Szennyezett tojásokat először Hollandiában találtak, az ottani közegészségügyi hivatal azt javasolta, hogy a hollandok átmenetileg egyáltalán ne egyenek tojást. Beszüntette a tojásforgalmazását az egyik legnagyobb német áruházlánc is.

„A kivizsgálás és az intézkedés elsősorban az országos hivatalok feladata, az uniós hatóságok pedig valamennyiükkel együttműködnek. A belga hatóságok július 20-án, a hollandok 26-án, a németek 31-én értesítettek minket. Mindhárom országgal kapcsolatban állunk, hogy összehangolt legyen a fellépés” – mondta a bizottság szóvivője, Anna Kaiser.

A Benelux-államokban és Németországban eddig 27 boltban találtak szennyezett tojásokat. A szennyezés gyanúja miatt 180 tojásfarmot zárattak be.