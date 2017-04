Nekiment Oroszországnak az amerikai külügyminiszter

Rex Tillerson szerint Oroszország kudarcot vallott a szír vegyifegyver-készletek felszámolásában, ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a múlt héten ártatlan emberek haltak meg ideggáztól. Az amerikai külügyminiszter a világ legfejlettebb ipari országait tömörítő G7 csoport külügyminisztereinek találkozója előtt a civilek védelmének nevezte a Szíria elleni múlt heti amerikai légitámadást.

Múlt kedden ideggáz végzett több mint nyolcvan civillel egy olyan szíriai városban, amely a lázadók kezén van. A szír hadsereg azt állítja, hogy a vegyi fegyver a lázadóké volt, a mérges gáz a raktár lebombázása után került a levegőbe. Az amerikaiak szerint viszont a kormányerők vetették be a vegyi fegyvert. Az Egyesült Államok múlt pénteken rakétákkal támadta a szír kormányerők egyik bázisát, majd az amerikai ENSZ-nagykövet a hétvégén már Basár el-Aszad szír elnök megbuktatását sürgette. Ameddig ő van a szíriai kormány élén, addig semmilyen módon nem lehet békét teremteni a régióban – jelentette ki Nikki Haley. Szerinte a béke iráni befolyással sem biztosítható, és addig nincsenek meg a béke feltételei, amíg Oroszország fedezi Aszadot. Közös politikai megoldásra van szükség a szír nép érdekében – hangsúlyozta.

Teherán, amely ellenségének tartja az Egyesült Államokat, a szír elnök mellé állt. Hasszan Róhani elnök szerint az amerikaiak „soha nem cselekedtek a nemzetközi törvények szerint, még a szankciójuk sem volt ezzel összhangban. Minden ok nélkül úgy gondolják, ők a világ vezetői”. Az elnök azt is mondta, hogy a szíriai bázis elleni támadás helytelen volt, és azzal csak a terrorizmust bátorítják. Hozzátette: nagyon veszélyes lenne a régióra nézve, ha az USA továbbra is ilyen magatartást tanúsítana.

Irakban is aggódnak, Ichszán as-Sammári biztonságpolitikai szakértő például attól fél, hogy az amerikai támadás kinyithatja az ajtót egy nemzetközi vagy regionális háború előtt Szíriában. „Sőt, ha az USA folytatja a légicsapásokat, az megerősíti a fegyveres csoportokat, és hatalmat ad nekik, ami pedig a szíriai rezsim bukásához vezethet. Ez óriási kihívást jelent Irak biztonsága szempontjából is” – mondta. As-Sammári tart az amerikai–orosz viszony elmérgesedésétől is.

A hat éve tartó szíriai polgárháború az egyik fő téma a világ legfejlettebb ipari országait tömörítő G7 csoport külügyminsztereinek olaszországi találkozóján. Rex Tillerson a találkozó előtt leszögezte: a legfontosabb cél az Iszlám Állam legyőzése. „Kalifátusukból való eltávolításukkal megszüntetnénk, vagy legalábbis minimálisra csökkentenénk a fenyegetést nemcsak az Egyesült Államok, hanem az egész régió stabilitásának szempontjából. Ha csökken vagy megszűnik az IÁ jelentette fenyegetés, akkor közvetlenül a szíriai helyzet stabilizálására fordíthatjuk a figyelmünket” – jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Tillerson emellett bírálta a szír elnököt támogató Oroszországot, amiért a közel-keleti országban nem sikerült felszámolni a vegyifegyver-készleteket, és emiatt ártatlan emberek haltak meg.

Az amerikai diplomácia vezetője a hétvégén telefonon egyeztetett orosz kollégájával Szíriáról, szerdán pedig Moszkvában találkozik Szergej Lavrovval.