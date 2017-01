Navracsics: Marad a kötelező menekültkvóta

Nem lesz a lázadás éve az idei – mondta a HVG-nek Navracsics Tibor.

A magyar uniós biztos nem számít arra, hogy politikai, hatalmi elitváltás jönne Európában, bár azt elismerte, a menekültválság kedvezhet a radikálisabb politizálás híveinek. Úgy véli, marad a kötelező menekültkvóta is, mert valamilyen arányos befogadásra szükség van. A sportért is felelős biztos a hetilapnak beszélt a magyar sportfinanszírozás helyzetéről is, amely mostani formájában szerinte átláthatatlan.

hirdetés