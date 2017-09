Nagyobb hangsúlyt fektetne a turizmusra Ujhelyi

Önálló uniós biztost javasolt a turizmusnak az MSZP európai parlamenti képviselője Brüsszelben, a Turizmus Világnapja alkalmából rendezett csúcstalálkozón.

Ujhelyi István többi között közös vízumpolitikát sürget, és szerinte változtatni kellene az európai légi közlekedés szabályozásán is. A politikus a Hír TV-nek azt mondta: a turizmust kiemelten kellene kezelni, mivel az egyetlen ágazat, amelyik folyamatosan bővül.

„Magyarországon 4-500 ezer embernek a munkahelye, a magyar GDP több mint 10 százaléka, és ez az egyetlen ágazat, ami a gazdasági válság idején és annak ellenére folyamatosan bővülni tudott. Tehát nekünk, magyaroknak is az az alapvető érdekünk, hogy de ezt mondom európai politikai vezetőként is, európai szinten is sokkal nagyobb büdzsére, támogatásra és politikai együttműködésre van szükség a turizmus érdekében, hogy megőrizzük a világ első számú turisztikai célpontja címet” – mondta Ujhelyi.