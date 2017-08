Nagygyűlést tartottak Netanjahu védelmére

Saját pártja szervezett támogató nagygyűlést a korrupcióval gyanúsított izraeli miniszterelnök védelmére. Benjamin Netanjahu szerint a baloldal a korrupciós vádakkal a kormány megbuktatására játszik. Ha az ügyészség vádat emel a kormányfő ellen, nehéz lesz megtartania tisztségét: ilyen esetekben minden bajba került elődje lemondott.

Szinte egy győztes választási este hangulatát idézte a szerda esti nagygyűlés. Natenjahu kormányfő megvédésére érkeztek szerte az országból a Likud párt aktivistái, buszokkal szállították fel őket Tel-Avivba.

hirdetés

Van mitől megvédeni, a rendőrség több szálon korrupciós ügyekben nyomoz Netanjahu ellen. A gyanú szerint ajándékokat fogadott el gazdag üzletemberektől, másrészt ajánlatot tett egy újságnak, hogy üzleti előnyökhöz juttatja, ha kedvezőbb cikkek jelennek meg róla. Rosszul áll az ügy: volt kabinetfőnöke a múlt héten vádalkut kötött az izraeli ügyészséggel, terhelő vallomást tehet Netanjahu ellen. Ha pedig lesz vádirat, akkor a lemondás szinte elkerülhetetlen.



Netanjahu a vádakat boszorkányüldözésnek nevezte, az őt bíráló sajtót pedig álhírterjesztőknek. „A politikai baloldal és a baloldali média, amely egyébként egy és ugyanaz, megszállottan és soha nem látott módon le akarnak vadászni engem, a céljuk az, hogy megbuktassák a kormányt” – emelte ki az izraeli miniszterelnök.

Netanjahu két éve van újra kormányon, a mérések szerint népszerűbb politikus ellenzéki kihívóinál. Saját értelmezése szerint kormánya páratlan stabilitást hozott Izrael számára, és mivel az ellenzék választásokon nem képes legyőzni, parlamenten kívüli eszközökkel akarja megbuktatni.

hirdetés

A miniszterelnök szerint hasonló lejárató kampány buktatta meg Jichák Sámir kormányfőt is 1992-ben, és utána írta alá Izrael a számára előnytelen oslói békeegyezményt. Netanjahu úgy látja: most is ezért akarják eltenni az útból, mert jobboldali kormánya az egyetlen akadálya, hogy a baloldal a ’67-es határok alapján aláírjon egy hasonló megállapodást a palesztinokkal.