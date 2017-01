Nagy gondot okoz a hó az olaszoknál, haldokolnak az állatok

Öt napra elvágott egy falut a havazás a külvilágtól Dél-Olaszországban. A hó eltakarítására a katonaságot is kirendelték, és migránsok is segítettek a helyieknek némi fizetség fejében.

Az 1200 méteren fekvő szicíliai Troinát szokatlanul heves havazás érte az elmúlt napokban. A csapadék egy időre elvágta a falut és a környező farmokat a külvilágtól.

„Ide kellett hívnunk a hadsereget, hogy tisztítsa meg a hótól a központ szűk utcáit, mivel voltak olyan emberek, akik öt napja nem tudtak kimozdulni otthonukból. A falun kívüli farmok is nehéz helyzetbe kerültek. Az állatok haldokolnak, próbálunk nekik élelmet és vizet vinni” – mondta a település polgármestere, Fabio Venezia.

A hó eltakarításában migránsok is segítettek fizetség fejében. Olaszországba idén rekordszámú, több mint százhetvenezer menedékkérő érkezett Észak-Afrikából a Földközi-tengeren keresztül. A hatóságok szétosztották őket a települések között, így a tízezer lakosú falunak is be kellett fogadnia néhányat.

„Mindenhol hó van, és mi megpróbáljuk kiásni alóla Troinát. Azért csatlakoztunk, mert szeretnénk minél több pénzt hazaküldeni a családunknak. Itt minden jó, az itteniek kedvelnek és becsülnek minket. Mi vagyunk az egyedüli feketék Troinában, de minden rendben van” – mondta egy nigériai migráns.

Olaszországban csak az elmúlt héten nyolcan haltak meg a fagy miatt, többségük hajléktalan. Előrejelzések szerint a hideg idő a következő napokban is kitart majd.