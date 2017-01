Mozambikban is gülenistákat lát a török elnök

Arra kérte a mozambiki hatóságokat Recep Tayyip Erdogan török elnök, hogy segítsenek leküzdeni Fetullah Gülen hitszónok befolyását, akit a tavalyi júliusi puccskísérlet megszervezésével vádol.

Erdogan szerint a gülenisták jelen vannak Mozambikban is – írja a The Washington Post. Erdogan szerint a száműzetésben élő hitszónok hívei beszivárogtak a török hadseregbe, rendőrségbe, intézményekbe és világszerte megismétlik kezdeményezéseiket és rejtett terveiket. A török elnök úgy véli, hogy amit Törökországban megkíséreltek, egy napon Mozambikban is megpróbálják.

