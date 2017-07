Moszkva látja el fegyverekkel az afganisztáni tálibokat?

Oroszországtól kaphattak fegyvert az afganisztáni tálibok a CNN értesülései szerint. Az amerikai hírtelevízió videofelvételek alapján állítja, hogy Moszkva látja el fegyverekkel a lázadókat a háború sújtotta országban. Az afgán kormány szóvivője azt állítja: az oroszok mondták, hogy kapcsolatban vannak a tálibokkal. Moszkva cáfolja az értesüléseket, a kormány azt állítja, csak a béketárgyalások miatt tárgyalnak a tálib csoportokkal.

Az 1980-as afgán háború. A harcosok a vesztes orosz fél fegyvereivel harcolnak. És 2017. ugyancsak Afganisztán. A tálibokhoz hű mudzsahedinek Kalasnyikov gépkarabélyokkal felszerelkezve vonulnak. Az amerikai CNN feltételezése szerint Oroszország fegyverrel lát el tálib csoportokat. Az egyik szakadár tálib csoport vezetője szerint a fegyvereket zsákmányolták.

„Ezeket a fegyvereket Mullah Haibatullah kapta Iránon keresztül az oroszoktól. Az oroszok adják ezeket a fegyvereket, hogy az ISIS ellen harcoljanak Afganisztánban, de ők ellenünk is használják. Hat embert is elfogtunk, amikor támadtak ezekkel a fegyverekkel” – mondta egy tálib vezető.

Az amerikai hírcsatorna két videofelvétellel próbálta bizonyítani értesülését.

„Ezeket a fegyvereket most hozták. Oroszországban készültek, nagyon jók” – hangzik el a felvételen.

Az afgán és az amerikai tisztviselők már korábban is azzal vádolták Moszkvát, hogy fegyverekkel látja el a lázadókat. Amerikai tábornokok idén áprilisban álltak elő azzal a feltételezéssel, hogy az orosz kormány keresi a módját az afgán felkelők felfegyverzésének.

„Felfegyverezni az ellenséget, akik olyan támadásokat hajtanak végre, mint amit két napja láttunk, az nem a legjobb dolog a békés rendezés elérésének érdekében” – közölte John Nicholson tábornok.

A CNN azonban óvatosan fogalmaz. Szerintük a videók nem bizonyítják kétségbevonhatatlanul, hogy a fegyverek oroszok lennének és, hogy azok Tadzsikisztánon keresztül érkeztek volna Afganisztánba. Az afgán kormány szóvivője szerint azonban már az is aggodalomra ad okot, hogy az oroszok kapcsolatokat tartanak fenn a tálibokkal.

„Az oroszok azt mondják, hogy fenntartották a kapcsolatot a tálibokkal, de van sok más jelentés is másoktól, arról, hogy fegyverzik a tálibokat” – nyilatkozta Sediq Sediqi, az Afgán Kormányzati Média- és Információs Központ igazgatója.

Az orosz külügyminisztérium nem kommentálta a CNN információit, bár a korábban is megfogalmazott vádakat többször is egyértelműen visszautasították. A CNN által megkérdezett fegyverszakértők szerint a bemutatott gépkarabélyok nem korszerűek és nem is ritkák, sőt kínai gyártmányokat is fel lehet fedezni köztük.