Most az orosz légikatasztrófát gúnyolták ki a Charlie Hebdónál

Karikatúrát közölt az orosz repülőgép-szerencsétlenségről a Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap.

A rajzon a repülőgép látható, és egy katonai egyenruhát viselő férfi, miközben kizuhan a gépből. A képaláíráson azt szerepel, hogy a Vörös Hadsereg Kórusának repertoárja. A karikatúra megjelenését követően petíció indult, a tiltakozás aláírói szankciókat követelnek Franciaország ellen az orosz tragédián való gúnyolódása miatt.

Nem ez az első

A francia gúnylap az olaszok tragédiájából is viccet csinált korábban: a „Földrengés olasz módra” című rajzon tésztaételként ábrázolták az áldozatokat. Amatrice önkormányzata rágalmazásért perelte az újságot.

A C. H. egyébként már Németországban is megjelenik, a szerkesztők meg is adták a módját a debütálásnak, az első szám borítóján a menekültválságban sokat bírált német kancellár, Angela Merkel és a dízelbotránnyal küszködő Volkswagen áll. A karikatúrán az újabb négyéves ciklusra készülő kormányfő, Angela Merkel fáradtan, gyűrött arccal egy autószerelő állványon fekszik, alatta pedig VW feliratú sapkában egy szerelőmunkás áll, aki az alkatrészt a kezében tartva azt mondja, hogy új kipufogóval jó lesz még néhány évig.