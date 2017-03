Heves szélvihar tombolt az Egyesült Államok több keleti parti államában. Massachusettsben egy ember meghalt, akinek menet közben zuhant az autójára egy fa, dél-Karolinában pedig egy templom tornyát fújta le a viharos szél - a templomban épp istentisztelet volt, de a hívőknek nem esett bajuk. A kidőlt fák miatt több tízezer lakásban nincs áram, és sok autóút is le van zárva a balesetek miatt.

A viharos szél döntötte le az egyik dél-karolinai templomnak a tornyát. A törmelékek az épület mellett parkoló autóra zuhantak. A történtek idején épp a hívek szertartáson vettek részt, de a lelkipásztor szerint senki nem sérült meg.

A viharos szél gyökerestül csavarta ki a fákat, több is lakóházra dőlt, vagy vezetékeket szakítottak le, több mint 20 ezer otthonban nem volt áram. Az egyik étterem is előbb zárt be, mert nem tudták kiszolgálni a vendégeket.

„Kijöttem az irodából, és odasétáltam az ablakhoz, és az eső így esett, és nem pedig így” – magyarázta a történteket Tommy Sullivan étteremtulajdonos.

Massachusettsben pedig egy erdei úton haladó autóra dőlt a fa. A jármű utasa azonnal szörnyethalt.

„Ha 20-szal gyorsabban vagy lassabban jött volna, teljesen más lett volna ez a baleset. Olyan volt, mintha az Isten nyúlt volna le hozzá, hogy elvigye” – mondta az oxfordi rendőrség főhadnagya, Anthony Saad.

Greenville megyében a kormányzó a helyszínen mérte fel a károkat.

„Illinois csodálatos hely, mert mindenki törődik a másikkal és segít a másiknak. Köszönöm az összes önkéntesnek, hogy eljöttek segíteni” – jelentette ki Bruce Rauner kormányzó.

A szintén keleti parti New York államban viszont a havas-jeges úton kamionok és autók rohantak egymásba az autópályán. Mindkét irányban leállt a közlekedés a tömegbalesetek miatt.