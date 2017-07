Minisztere kirúgásával viccelődött Trump

Egészségügyi miniszterének kirúgásával viccelődött Donald Trump cserkészek előtt. Az amerikai elnök arra figyelmeztette a szenátorokat, ideje, hogy ma végre megszavazzák az Obamacare visszavonását célzó javaslatot. A washingtoni felsőházban már kétszer is elbukott az elképzelés.

„Ki a fene akar a politikáról beszélni, amikor cserkészfiúk előtt állok?” – viccelődött az amerikai elnök negyvenezer fiatal előtt a nyugat-virginiai országos cserkésztalálkozón. Donald Trump azonban mégiscsak egy politikai poénnal nevettette meg a közönségét. Viccbe burkolt beszólással fenyegette meg kirúgással egészségügyi miniszterét, Tom Price-t, ha harmadik nekifutásra sem szavazza meg a felsőház az új egészségbiztosítási törvényt. „Jobb lesz, ha megszerzi, jobb lesz, ha megszerzi. Különben azt mondom majd: Tom ki vagy rúgva. Találok majd mást” – mondta Trump.

A szenátusban kétfős többsége van a republikánus pártnak. De továbbra is kétséges az elődjéről elnevezett Obamacare visszavonása, miután sajtóértesülések szerint ennél jóval több szavazat hiányzik. Emiatt egy Fehér Házban tartott rendezvényen a törvényhozókat arra figyelmeztette, tartsák be 7 éve tett ígéretüket.„Még mindig van idő helyes dolgot cselekedni. A szenátusi republikánusoknak itt a lehetőség ígéretük betartására. Újra és újra azt mondják, vonjuk vissza és cseréljük le. De most megtarthatják az amerikai népnek tett ígéretüket, hogy minden amerikai számára jobbá tegyék az egészségbiztosítást. Minden szenátornak mondom ezt: az amerikai nép eleget várt. Eleget beszéltek róla, és nem tettek semmit. Most itt az idő cselekedni” – jelentette ki az elnök, akinek egyik fő választási ígérete volt az új egészségbiztosítási törvény elfogadása.A tervezetet a képviselőház elfogadta, a szenátusban viszont már kétszer is elbukott a javaslat, amely közel sem szünteti meg teljesen az előző amerikai elnök hivatali ideje alatt elfogadott törvényt, amely kibővítette a biztosítottak körét. Emiatt kétséges a kiadáscsökkentést tartalmazó javaslat szenátusi voksa. A helyzet komolyságát jelzi, hogy a szavazásra visszatér Washingtonba John McCain arizonai republikánus szenátor, akinél a múlt héten agresszív agydaganatot állapítottak meg.