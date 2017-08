Milliárdokat ad a kormány erdélyi egyházi óvodákra

Kilencmilliárd forinttal támogatja a kormány erdélyi és partiumi óvodák létrehozását. Huszonhét településen építenek óvodát vagy bölcsődét a történelmi egyházak, később pedig a nem egyházi intézmények pályázhatnak nyolcmilliárd forintra.

Igen keveset lehet tudni a kormány által elindított óvodaprogramról. Egyelőre csak a sikeresen pályázó egyházak és települések listái nyilvánosak, de az odaítélés szakmai hátteréről kevés derült ki eddig. Várható, hogy legalább az egyik épülő óvoda a roma kisebbséget segítené. Erre szükség is van, az integrációval ugyanis vannak gondok.

hirdetés

„Romániában a magyarul beszélő romák oktatási szintje sokkal alacsonyabb, mint a románul beszélőké, ezt tapasztalatból is tudom mondani, de most már szép lassan kimutatható adatokkal is. Ennek több oka van, az egyik hozzátartozik ahhoz, hogy eléggé elutasító a közösségünk velük szemben, és azokat a roma gyerekeket, akik bejönnek az iskolába, sok esetben – nem általánosítok – nem fogadja be” – jelentette ki Koreck Mária, a Divers Egyesület elnöke.

Az egyesület évek óta működtet romák számára óvodákat, de tapasztalataik szerint nem annyira az épületek megtalálása a nehéz, mint a megfelelő szakemberek alkalmazása, illetve a béralap előteremtése.

A magyar gyerekeknek épülő óvodák is több kérdést vetnek fel. „Van abban valami, hogy az óvodáktól érdemes kezdeni, de a mi vizsgálataink szerint az óvodák tekintetében a lefedettség elég jelentős, tehát nagyjából annyi gyerek jár magyar óvodákba, ahány magyar gyerek van, tehát ez a szám nem növelhető” – jelentette ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet szociológusa, Kiss Tamás.

A szakember azt is hangsúlyozza, hogy az iskolai oktatás megerősítése is csak óvatosan történhet, mivel egy új intézmény könnyen elvonhat máshonnan gyerekeket, amivel akár megszüntetésre is ítélhet egy-egy intézményt. Kiss Tamás ezért a nagy, átfogó stratégiákkal szemben szkeptikus, és azt vallja, hogy a segítség – amelyre szükség van – csak nagyon komoly helyismerettel alkalmazható.

hirdetés

A problémát elsősorban a demográfiai mutatók javulása oldhatná meg, de ehhez a program kevés – állítják a szakemberek. Erdélyben és a Partiumban 2006 óta folyamatosan csökken a magyar gyermekek száma, 2010-ben kevesebb mint tízezer magyar újszülött volt.