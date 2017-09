Mexikói földrengés: 60 túlélőt találtak

Már 60 túlélőt találtak Mexikóban a keddi földrengés után. Egy iskola és egy textilüzem romjai közül is több ember került elő. Az áldozatok száma jelenleg 273, de ez a szám még biztosan emelkedik a romeltakarítás alatt. Az emberek sorsáról álhírek is terjednek. Egy segítségkérő túlélőről, akivel egy napig foglalkozott a sajtó, kiderült, hogy nem is létezik.