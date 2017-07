Merkelék odacsapnak a törököknek

Berágtak a németek a török vezetésre a jogvédők letartóztatása miatt, a berlini kormány beruházásokat állíthat le. Nem tanácsolják a németeknek, hogy Törökországba utazzanak, ami súlyos veszteséget okozhat a török turizmusnak, amely az elmúlt években a terrorizmustól szenvedett.

Egy hete még mosolyogva köszöntötte a német kancellár Törökország berlini nagykövetét. Azóta a két ország viszonya elmérgesedett. A törökök néhány napja az Amnesty International helyi irodájának vezetőjével együtt német, illetve német-török kettős állampolgárságú jogvédőket is letartóztattak. A csoport a gyanú szerint terroristákat támogatott. A letartóztatások hírére a német kormány bekérette a török nagykövetet, a berlini vezetés a jogvédők azonnali szabadon bocsátását követeli.



A német külügyminiszter megszakította szabadságát, visszatért hivatalába, majd sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Németország újragondolja a török politikáját. Felülvizsgálja a beruházási hiteleket, a Törökországba utazó németeket pedig fokozott óvatosságra inti.



„Elvárjuk, hogy Törökország térjen vissza az európai értékekhez, a vélemény-, a sajtó- és a művészet szabadságának tiszteletben tartásához. Továbbra is fontos érdekünk, hogy jó kapcsolatban legyünk Törökországgal, és jó, bizalommal teli kapcsolatunk legyen a török kormánnyal. Szeretnénk, ha Törökország a Nyugat részévé válna, vagy legalább ott maradjon, ahol van. Ez azonban nem megy Törökország nélkül” - mondta Sigmar Gabriel külügyminiszter.



Német sajtóhírek szerint a török kormány a jogvédőket olyan török állampolgárokra cserélné ki, akik a tavalyi törökországi puccskísérlet után kaptak menedékjogot Németországtól.



Az Európai Bizottság is tiltakozik, de pénzügyi szankciókat egyelőre nem tervez: „Követeljük ezeknek az az embereknek az azonnali szabadon engedését. Ami a Törökországnak szánt uniós pénzeket illeti, ezek jól meghatározott célokra és területekre vonatkoznak, és a közérdeket szolgálják. Ezekről a tagállamok közösen döntenek” - szögezte le Margaritis Schinas, a bizottság szóvivője.



A német kancellár szóvivője közölte, hogy a külügyminisztérium Angela Merkel kérésére keményít be Törökországgal szemben.

