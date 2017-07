Merkel már máshogyan néz az uniós közösségre

Tovább mélyíti az európai integrációt Angela Merkel, ha negyedszerre is megnyeri a választásokat. A német kancellár egy kampányrendezvényén arról beszélt, hogy a közelmúlt európai eseményei csak megerősítették az elhatározását. Eközben a volt brit kormányfő, Tony Blair ismét felvetette, hogy Nagy-Britanniának az EU-n belül kellene maradnia.

„Állj mellém” – ezzel a jól ismert amerikai slágerrel köszöntötték az egybegyűlteket Angela Merkel kampányrendezvényén. A német kancellár gőzerővel kampányol, habár pártja az őszi választások toronymagas esélyese: a közvélemény-kutatások szerint 15 százalékkal vezet a szociáldemokraták előtt.

A Kereszténydemokrata Unió elnöke azt mondta: Nagy-Britannia uniós kilépése, valamint az EU-párti Emmanuel Macron francia elnök győzelme óta máshogy néz az uniós közösségre, és még inkább harcolni akar egy erős, egységes EU-ért.

„Érdemes harcolni Európáért, és nem szabad a harcot csak az Európai Parlament képviselőire hagyni. Ezért hirdetjük a választási plakátjainkon, hogy ha Európa erős, akkor Németország is erősebb lesz. A két dolog egyértelműen összefügg” – emelte ki Merkel.

Németország valóban jól jár az EU-val, hiszen a német gazdaság az egységes uniós piac egyik legnagyobb haszonélvezője – a német exportot az uniós megrendelések húzzák.

Blair maradna

EU-párti szlogeneket hangoztatott egy rádióinterjúban a volt brit kormányfő is. A munkáspárti Tony Blair szerint Nagy-Britanniának meg kellene fontolnia, hogy az EU tagja maradjon, ha Brüsszel hajlandó teljesíteni a brit reformkéréseket.

„Tavaly még nem tudtuk, hogy mik lesznek a kilépés feltételei. Most már sokkal többet tudunk arról, mit jelent valójában a kilépés. Franciaországban elnökké választották Emmanuel Macront, ami azt jelzi, hogy Európa is szeretné megreformálni magát. Lesz egy szűk belső kör az eurózónatag államok részvételével, és lesz egy külső kör. Olyan reformokat visznek majd véghez, amelyek Nagy-Britanniának is kedvezők lennének, és így a külső kör része maradhatna” – fogalmazott az egykori miniszterelnök.

Ugyanakkor jelenleg minimális az esély arra, hogy a szigetország valóban az EU-ban maradjon. A konzervatív brit kormány már elkezdte és 2019 tavaszáig be is akarja fejezni a kilépési tárgyalásokat. A legjelentősebb ellenzéki erő, a Jeremy Corbyn vezette Munkáspárt pedig szintén világossá tette, hogy tiszteletben tartja a tavalyi népszavazás eredményét, azaz elfogadja a brexitet.