Merkel lát esélyt a kvóta szerinti elosztására

Lát esélyt a menekültek kvóta szerinti elosztására az uniós tagállamok között a német kancellár. Angela Merkel erről egy mai lapinterjúban nyilatkozott.

A Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungnak adott interjúban a német politikus üdvözölte az Európai Bíróság kvótaperben hozott ítéletét, és azt hangsúlyozta, hogy a tagállamok nagy többsége nem perelt. Merkel a visegrádi országok álláspontja között is lát eltéréseket, a szlovákokat például rugalmasabbnak tartja, ezért minden kormánnyal külön tárgyalna. A belső szolidaritást egyébként azért is nevezte szükségesnek a német kancellár, mert úgy látja, ha a migráció ügyében ez nincs meg, akkor hiányozni fog más területeken is, ami keserű következményekkel járna.

