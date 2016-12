Merényletektől tartanak, gépfegyveres rendőrök vigyázzák a rendet

Merényletektől tartva megerősítették a biztonsági készültséget a szilveszteri ünnepségek idejére Európa nagyvárosaiban. A kiemelt szintet azután rendelték el, hogy Berlinben karácsony előtt egy tunéziai férfi a vásározók közé hajtott egy kamionnal. 12 embert megölt, 48-at pedig megsebesített.

Betonkordonnal védik Berlinben a brandenburgi kapu környékét, nehogy megismétlődjön a múlt heti terrortámadás, amikor egy tunéziai férfi belehajtott a tömegbe. Ennek ellenére a német fővárosban megtartják a hagyományos utcabált, de a szokásosnál jóval nagyobb a készültség. Mindenkit megmotoznak, aki a rendezvények helyszínére szeretne bejutni. „A rendőrségnek meg kell mutatnia, hogy mindent megtesz a lehetséges támadások megakadályozására. Természetesen az összes biztonsági szerv együttműködik, hogy megakadályozzunk bármilyen terrortámadást” – mondta Thomas Neuendorf, berlini rendőrségi szóvivő.

Brüsszelben faládákkal védik a belvárosi szilveszteri utcabál helyszínét. A Tőzsde térre nem lehet járművel behajtani. A belga fővárosban tavaly terrorfenyegetés miatt elmaradt az ünnepség, idén viszont megtartják. „Nyilvánvaló, hogy a rendőrség szép számmal jelen lesz, ahogy Európa más fővárosaiban is ilyen eseményekkor. Úgynevezett tömbrendszert működtetünk majd. Ha az egyik betelik, lezárjuk a többiek előtt, így elkerüljük, hogy túl sokan legyenek ugyanazon a helyen” – fejtette ki Olivier Mees, a brüsszeli utcabál szervezője.



Egy brüsszeli lakos szerint a márciusi, 32 halálos áldozatot követelő merényletsorozat hatása még mindig érezhető. „Úgy látom, a hangulat kicsit fagyosabb a korábbiakhoz képest, az év eleji események miatt. Szerintem kevesebb ember lesz az utcákon, és visszafogottabb lesz az ünnepség” – mondta.



Franciaországban majd 100 ezer rendőr és katona vigyáz a szilveszteri rendezvényeken résztvevőkre, és a turistákra a forgalmas helyeken. Párizsba félmillió ünneplőt várnak a hagyományos utcabálra a Champs Elysees-n. „Az intézkedéseket tavaly fogadtuk el, talán idén jóval dinamikusabb, láthatóbb a készültség, mint tavaly. De az alapelv ugyanaz: megvédeni a francia emberek életét” – mondta Jean-Yves Le Drian, francia védelmi miniszter.



A francia fővárosban tavaly novemberben hajtott végre több mint 130 halálos áldozatot követelő terrorakciót az Iszlám Állam.



A prágai Vencel térnél szintén betontömbökkel védik a szilveszteri rendezvényt. Különleges rendőrségi készültséget vezettek be a világ egyik legbiztonságosabb helyének kikiáltott cseh fővárosban is. „A biztonsági készültség jegyében megnöveltük a járőröző rendőrök számát az utcákon, és a fő terek bejáratát beton tömbökkel biztosítjuk, nehogy kamionnal behajthassanak” – közölte Ivana Nguyen, prágai rendőrségi szóvivő.



Egyenruhások őrzik a továbbra is nyitva tartó karácsonyi vásárokat. „Nem hiszem, hogy bárkinek gondot jelentene. Épp ellenkezőleg: a biztonság érzetét adja, még akkor is, ha az emberek nem szeretnék gépfegyverek közepette tölteni a szabadságukat” – mondta Jan Papez, a Cseh Utazási Irodák Szövetségének szóvivője.



Készültségben vannak a spanyol hatóságok is. Madridban az utcabálozók védelme érdekében kétezer egyenruhás teljesít szolgálatot szilveszter éjjelén.