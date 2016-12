Megvan az új román miniszterelnök

Klaus Iohannis elnök a volt távközlési minisztert bízta meg a kormányalakítással. Sorin Grindeanu a szociál-liberális koalíció második jelöltje. Az államfő az első, muszlim vallású, török-tatár nemzetiségű jelölt kinevezését elutasította.

Sorin Grindeanu volt távközlési miniszter lesz Románia új miniszterelnöke, miután az államfő, Klaus Iohannis őt bízta meg kormányalakítással.

„Óriási felelősséget érzek, részben azért, mert sok szavazatot kaptam párttársaimtól a jelöltségre, és azért is, mert a parlamenti választáson sokan szavaztak a pártunk programjára” – mondta Sorin Grindeanu.

A december 11-ei parlamenti választást meggyőző fölénnyel megnyerő Szociáldemokrata Párt első jelöltje Sevil Shhaideh korábbi regionális miniszter volt. Ami azért keltett hatalmas meglepetést Romániában, mert a női politikus török-tatár származású, és muszlim. De leginkább talán az államfő lehetett meglepve. Az erdélyi, szász származású Klaus Iohannis nem is volt hajlandó kormányalakítási megbízást adni Shhaidehnek. Indokot nem közölt, egyesek szerint Shhaideh származása ugyanúgy kizáró ok lehetett, mint férje, aki a szíriai elnök-diktátor, Bassár el-Aszad híve, ráadásul terrorista csoportokkal is kapcsolatban lehetett.

A szociáldemokraták ezután álltak elő Sorin Grindeanuval, aki nem mindennapi ajándékot kapott a parlamenttől. Kormányzását ugyanis egy népszerű intézkedéssel kezdheti: a törvényhozás eltörölt 102 kisebb adót és illetéket. Ingyenes lesz ezután a cégbejegyzés, az ideiglenes útlevél, a horgászati engedély, a gépkocsi-regisztráció, és megszűnik a tévé- és rádió-előfizetési díj is.

A döntéssel mindössze a bruttó hazai termék 0,2 százalékának megfelelő bevételről esik el az állam, a gazdaság és az adózás azonban sokkal átláthatóbb lesz.