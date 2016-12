Megvan az orosz repülő feketedoboza

Megtalálták a vasárnap lezuhant orosz repülő egyik feketedobozát a Fekete-tengerben. Ez a szerkezet rögzíti a repülési adatokat. A katonai gép katasztrófáját feltehetően nem terrorcselekmény okozta. Az orosz hatóságok szerint idegen tárgy kerülhetett a hajtóműbe, vagy nem volt megfelelő minőségű az üzemanyag. A gépen 92-en utaztak, köztük a híres Alekszandrov művészegyüttes tagjai. Senki sem élte túl a tragédiát.

A lezuhant orosz repülő darabjait emelik ki mentőegységek a Fekete-tengerből. A Tu–154-es roncsait 27 méteres mélységben találták meg mintegy 1,5 kilométerre az orosz partoktól. A gép darabjai 500 méteres sugarú körzetben szóródtak szét.

„A kutatási területről kiemelték és a partra vitték a Tu–154-es törzsének egyik darabját, egy 3,5-szer 4,5 méteres oldalfalrész ablakokkal. Más darabokat is találtak, az egyiket azonosították: egy farokrészt a motor egyes darabjaival” – közölte Igor Konashenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője.

Az egyik feketedobozt is megtalálták a búvárok, ez a szerkezet a repülési adatokat rögzítette. Az első hírek szerint jó állapotban van, hamarosan Moszkvában vizsgálják meg. Orosz hírügynökségi források alapján egy másik feketedoboz helyét is meghatározták, és hamarosan azt is a felszínre hozhatják.

A katonai repülőgép Szocsiból egy szíriai orosz légi támaszpontra tartott, amikor felszállás után két perccel lezuhant. Az orosz hatóságok szerint feltehetően nem terrorcselekmény, hanem műszaki hiba történt. Egy idegen tárgy kerülhetett a hajtóműbe, vagy nem volt megfelelő minőségű az üzemanyag.

A gépen 92-en utaztak, köztük az orosz honvédség kórusa, amely koncertet adott volna a Szíriában szolgáló orosz katonáknak.

„A nagyapám énekelt ebben az együttesben a 40-es, 50-es években, úgy hívták, hogy Dolnov. Ezért nagyon közel áll hozzám ez az együttes. Szörnyű tragédia, hihetetlen, hogy megtörtént” – mondta egy zenész, Igor.

Imádkozott az áldozatokért Ferenc pápa is a római Szent Péter téren a szokásos Úrangyala imádságában. Megemlítette, hogy a lezuhant kórus 2004-ben a Vatikánban is fellépett II. János Pál pápa előtt.

„Mély részvétemet fejezem ki a szomorú hír miatt, hogy egy orosz repülő a Fekete-tengerbe zuhant. Nyújtson az Úr vigasztalást a szeretett orosz emberek és az utasok, az újságírók, a személyzet, valamint a kiváló kórus- és zenekartagok családjának” – mondta Ferenc pápa.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőre nemzeti gyásznapot hirdetett a tragédia miatt. Sokan, köztük a moszkvai polgármester is virágokkal, mécsesekkel járultak a kórus moszkvai központjához, hogy az elhunyt művészekre emlékezzenek.

