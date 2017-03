Megunta a várakozást Erdogan, népszavazást akar

Az elnöki rendszer bevezetése után az uniós csatlakozásról is népszavazást írna ki a török elnök.

Recep Tayyip Erdogan szerint Törökország túlságosan régóta vár arra, hogy megkezdődjenek az érdemi tárgyalások. A török államfő a brexithez hasonlította azt, hogy Törökország esetleg nemet mond Brüsszelnek. Az elnöki rendszer bevezetéséről április 16-án tartanak referendumot.

hirdetés

„Egy hasonló brexitet illetően most, április 16-án népszavazást tartunk, és utána tarthatunk egy másikat is az uniós csatlakozási tárgyalásokról is, utána pedig ahhoz tartjuk magunkat, amit a népünk ott mond. Ezt kell tennünk. 1963-ban kezdődtek meg a tárgyalások, most pedig 2017 van. 54 éven át tartották a küszöbön Törökországot” – nyilatkozta a török elnök.

hirdetés