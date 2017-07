Megtiltották, hogy külföldiek részt vegyenek a Rózsaszín Ponton

Madrid a hétvégén a szexuális mássággal élők fővárosa. A spanyol fővárosba több millió ember érkezett, hogy kifejezze eltérő nemi identitását. A hétvégén máshol is tartottak hasonló megmozdulásokat, még ott is, ahol ezért akár büntetés is járhat.